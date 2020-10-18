Bekir Coşkun, 1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı.

Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı. 1978’de Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy’dü.

1987’de Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993'te Hürriyet gazetesinde geçti. Yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktaydı. "Dövlet", "Avukatımı İstiyorum", "Pako'ya Mektuplar" ve "Ben Pako".

Köpeği Pako’nun adıyla kaleme aldığı yazılar yayımladı. TRT'de yayınlanan "Pako’ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alındı.

Bekir Coşkun, 9 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden ayrıldı.

HABERTÜRK'TE DE YAZDI

Türk basının önemli gazetelerinde köşe yazılarını sürdüren Coşkun'un bir durağı da Habertürk olmuştu. 2009'da yayın hayatına başlayan Habertürk gazetesinin yazar kadrosuna Coşkun da katılmış ve yaklaşık bir yıl yazılarına devam etmişti.

Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde Onuncu Köy köşesinde yazdı. 14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştı.