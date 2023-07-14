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        Gazeteci Merdan Yanardağ 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

        Gazeteci Merdan Yanardağ, yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklandığı davada 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:52
        Merdan Yanardağ 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
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        Katıldığı televizyon programındaki terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın yargılanmasına 4 Ekim'de başlanacak.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemeleri tamamlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek tensip zaptını hazırladı.

        Sanık avukatı tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi de değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Heyet, ilk duruşmanın 4 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı.

        NE OLMUŞTU?

        Katıldığı Tele 1 kanalındaki bir programda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra 27 Haziran'da tutuklanan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanığın eyleminin "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek nitelikte bulunduğu" ifade edilmişti.

        Sanığın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

        #Merdan Yanardağ
        #son dakika
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