Gazeteci Ahmet Tulgar hayatını kaybetti

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Ahmet Tulgar ile ilgili acı haberi duyuran İletişim Yayınları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz..." ifadelerini kullandı.

AHMET TULGAR KİMDİR?

Tulgar, 1959 yılında doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe çeşitli gazete, dergi ve TV kanallarında muhabir, yazar ve yönetici olarak devam etti.