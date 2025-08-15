Gayrimenkul zengini Brad Pitt 12 milyon dolara yeni ev satın aldı

Brad Pitt, rock grubu The Killers'ın baş gitaristi Dave Keuning'den Hollywood Hills'te 12 milyon dolarlık bir malikane satın alarak devasa gayrimenkul imparatorluğunu daha da büyüttü. Pitt'in yeni evinin altı yatak odası, sekiz banyosu bulunuyor.

Hareketli Los Angeles şehrinin ve Pasifik Okyanusu'nun manzarasını sunan, 1989 yılında inşa edilen evin açık havuzu ve geniş bir bahçesi de bulunuyor.

61 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun yeni evi satın alma anlaşmasını bu ayın başlarında, annesi Jane Etta Pitt'in 84 yaşında vefat ettiği gün olan 5 Ağustos'ta tamamladığı öğrenildi.

Brad Pitt, Dave Keuning ve eşi Emilie'nin haziran ayında Wall Street Journal'a göre 13,99 milyon dolara satışa çıkardığı evi, istenen fiyatın altında bir bedel ödeyerek satın almayı başardı.

İki ay önce Brad Pitt'in Los Feliz'deki evine hırsız girmiş, üç şüpheli yakın zamanda tutuklanmıştı.

Pitt daha önce Los Angeles bölgesinde başka evler alıp satmıştı. Örneğin 2023'te 33 milyon dolarlık Los Feliz malikanesini Aileen Getty'ye satmıştı. Oyuncu daha sonra aynı mahallede 5,5 milyon dolarlık bir ev satın almıştı.

Daily Mail, 2023 yılında ünlü yıldızın yaklaşık 72 milyon dolarlık gayrimenkul anlaşmalarına dâhil olduğunu açıklamıştı. 2016'da Angelina Jolie'den ayrılan bir süredir mücevher tasarımcısı Ines de Ramon ile aşk yaşayan Pitt, sevgilisiyle California'nın Carmel bölgesindeki 40 milyon dolarlık evinde yaşıyor. MİLYONLARCA DOLARLIK EMLAK VARLIĞI Brad Pitt, Jennifer Aniston ile evlendikten kısa bir süre sonra, 2000'in sonlarında 4 milyon dolara ev satın aldı. Angelina Jolie ile halen hukuk savaşı verdiği Fransa'daki Miraval Şatosu'nun değeri 60 milyon dolar. Brad Pitt, 2021'de Florida'da eski bir imalat binası için 2,93 milyon dolar ödedi. Bir sonraki yıl binaya iki bitişik parsel daha ekledi ve yaklaşık 4 milyon dolar ödedi. Temmuz 2022'de California'nın en önemli sahil evlerinden birini 40 milyon dolara aldı. Bu, bölgede kaydedilen en pahalı konut satışlarından biri olarak kabul ediliyor. Mart 2023'te Los Angeles'ın Los Feliz semtinde 5,5 milyon dolara ev aldı. Bu, uzun süredir yaşadığı yakınlardaki yerleşkesini Aileen Getty'ye 33 milyon dolara satmasından sadece birkaç gün sonra gerçekleşti.

Brad Pitt, son olarak da Dave Keuning'in evini 12 milyon dolara satın aldı.