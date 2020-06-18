"8'İNCİ YILIMIZ KUTLU OLSUN"

Gaye Turgut Evin, Deniz Evin ile düğün fotoğraflarını paylaşarak altına şu notu düştü:

Ve bizim masalımızın en güzel günlerinden biri bugün... Birbirimizin her şeyine katlanmaya, hayatın üstesinden beraber gelmeye, ellerimizi bırakmayacağımıza, beraber büyümeye, gülmeye, ağlamaya, birlikte hayaller kurmaya, evlilikte aşka dair ve çok güzele, yol arkadaşı, can yoldaşı, en yakın dost, sırdaş olmaya ve sayısız güzelliklere "Evet!" diyeli 7 sene bitmiş. 8'inci yılımız kutlu olsun sevdiğim, öteki yarım, eksik parçam, ruhumun güzel tarafı kocam... İyi ki sen...