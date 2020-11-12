Gaye Gürsel, yıllardır ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisi ile ekrana döndü.

GAYE GÜRSEL KİMDİR?

Gaye Gürsel, 1 Ocak 1980'de İzmir'de doğdu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Gaye Filiz Gürsel bir süre bir organizasyon şirketinde çalıştıktan sonra yurt dışına gitti. Oyunculuk kariyerine Haziran Gecesi dizisinde başladı.

GAYE GÜRSEL'İN FİLMLERİ VE DİZİLERİ