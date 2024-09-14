Bölgenin kadim bir kültüre sahip olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti: "Kapınızı çalan olduğunda, sofraya geldiğinde, diline, kimliğine yaşına bakmadan sofraya buyur edersiniz. Sofra her zaman birleştirir. Sofra her zaman iyileştirir. İşte Gaziantep'in ve bu toprakların en önemli özelliği soframızdakinin diline, kimliğine ve aidiyetine bakmadan sofraya oturturuz. Çünkü aynı geçmişe sahibiz, aynı dereceye sahip bir milletiz. Bizim en önemli kültürel miraslarımız kıyamete kadar bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi diri tutma anlayışıdır. Yemeğimiz ne olursa olsun o sofrada bir olma, beraber olma iradesi kıyamete kadar kalıcı olan irademizdir. Bunu da hep beraber koruyacağız. İşte bu festivaller de bu birliğimizi, beraberliğimizi, ülkemizin kültürel miraslarını koruma adına çok önemlidir."