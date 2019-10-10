Gastrit; mide mukozasında bazı nedenlerden dolayı iltihaplanma ortaya çıkmasıyla oluşan bir hastalıktır. Gastrit hemen her yaşta görülebilen ve sık rastlanılan bir rahatsızlıktır.

Gastritin akut ve kronik olmak üzere iki türü vardır. Akut gastritte çok daha fazla belirti ortaya çıkmaktadır. Mide yanması, ağrı, şişkinlik, bulantı, kusma ve basınç görülmektedir. Aç olma halinde ağrıların daha arttığı görülmektedir.

Kronik gastrit ise; uzun süreli mide iltihabı olması durumudur. Midede yanma, bulantı, kusma, şişkinlik, geğirti, iştah azalması ortaya çıkmaktadır. İlaç ya da alkol alınmasıyla beraber yara oluşur ve kusmukla kan atılır veya dışkıda siyahlık ortaya çıkabilir.

Gastrit hastalığının şikayetler ile tanısı konulabilmektedir. 40 yaş üstünde olan hastalarda endoskopi uygulanmaktadır. Bu şekilde teşhis konulmaktadır.

Gastritten korunmak için zararlı olabilecek her türlü gıda ve alışkanlıklardan uzak durmak gereklidir. Özellikle sigara, kahve, alkol, çay ve asitli içecekler en önemlisidir.

Gastrit Nedenleri Nelerdir?

Sigara kullanmak

Alkol almak

Kötü beslenme

Bazı ilaçlar (aspirin ya da ağrı kesiciler gibi)

Stres

Sıcak ya da soğuk içecekler veya gıdalar

Az çiğnemek

Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği

Solunum yolları rahatsızlıkları

Kronik H. pylori enfeksiyonu

Hazmı zor olan yiyecekler

Gastrit Tedavisi

Gastritte; bazı antibiyotik ilaçlarla iyileşme sağlanabilmektedir. Bunun yanında zararlı olan gıdalardan uzak durarak bir diyet uygulamak gerekmektedir. Özellikle hazmedilmesi zor gıdalar, asitli gıdalar ve içecekler, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak oluşmasına ve tedavisine fayda sağlayacaktır. Gastrit tedavi edilmediği takdirde ülsere dönüşebilmektedir. O nedenle ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır.