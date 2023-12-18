İstanbul'da bir döviz bürosu çalışanını takip eden hırsızlar 6 milyon TL çaldı

İstanbul'da bir döviz bürosu çalışanını takip eden hırsızlar 6 milyon TL çaldı

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İstanbul'da olay, Bahçelievler'de, Basın Ekspres Yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

6 MİLYON TL İLE ARACA BİNDİ DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Kuyumcukent´te, 6 milyon TL değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı yanındaki kişi ile birlikte araçlarına bindi.

ÇARPIP BARİYERLERE SIKIŞTIRDI İkili, Bahçeşehir´de bulunan kendi döviz bürolarına doğru yola çıktı. O sırada kendilerini takip eden başka bir araç, Basın Ekspres yan yol üzerinde otomobillerine çarparak bariyerlere sıkıştırdı.

SİLAHLA CAMI KIRIP PARAYI ALDI Araçtan inen 4 kişiden biri paranın bulunduğu aracın camlarını elindeki silahla vurarak kırdı ve içinde 6 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. REKLAM

OLAYI POLİSE BİLDİRDİ Gasp edilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

"SEYİR HALİNDEYKEN BİZİ SIKIŞTIRDILAR" Gasp edilen İzzet Kaya, "Yolda seyir halindeyken bizi sıkıştırdılar, ben aracı kullanıyordum. Aracı bariyerlere yapıştırdılar. Camları parçalayıp, bizden çantalarımızı alıp kaçıp gittiler" dedi.

"HAREKET EDERSENİZ SİZİ VURURUM" TEHDİDİ Döviz bürosunun sahibi Metin Kodas, "Kuyumcukent´te döviz bozdurdular, alıp çıkarken silahlı 4 kişi, yolda çevirmişler. Otomobilde şoför ve koruma vardı bir şey yapamamışlar. `Hareket ederseniz sizi vururum´ demişler. Çantayı alıp kaçmışlar. Şoför, çarpmanın etkisiyle kolundan hafif yaralanmış. Çantanın içinde 6 milyon TL vardı" diye konuştu.