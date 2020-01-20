20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep deplasmanında 2-0'lık galibiyetle ligin ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe'de oyuna sonradan girerek takıma hücumda enerji katan Garry Rodrigues, maç sonunda basın mensuplarına konuştu.
Hem ikinci yarıya iyi başlamalarını hem de deplasmanda ilk kez üst üste iki maç kazanmalarını değerlendiren Rodrigues "Aslında söylenecek her şeyi söylediniz. Gerçekten çok önemli bir maçtı. Ligin ilk yarısında deplasman maçlarında zorluklar yaşamıştık. Dolayısıyla burada, tıpkı Rize'de olduğu gibi kazanmamız gerekiyordu. Şampiyonluk yolunda bu tür maçları mutlaka kazanmalıyız. Kolay olmayacak ama şampiyonluk yolunda hem içeride hem de dışarıda maçlarımızı galip bitirmeliyiz" dedi.
Oyuna girdikten sonra takımının hücumda daha hızlı oynamasını da yorumlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Bu benim işim, herkes benim nasıl tarzda bir oyuncu olduğumu biliyor. Ben bir hücum oyuncusuyum. Her zaman bu böyle. Oyuna sonradan da girsem, ilk 11'de de başlasam hep hücumda bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Benim oyun karakterim ve oyun tarzım bu. Her maçta hücumda bir şeyler yaratmaya çalışıp, takımıma yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.
"ÇOK KAÇIRMAYA DEVAM EDECEĞİM AMA ÇOK DA GOL ATACAĞIM. BENİM İŞİM BU"
Oyuna girer girmez direkten dönen pozisyonuyla alakalı da konuşan sarı-lacivertli yıldız şu ifadeleri kullandı:
"Evet, bir şanssızlık var. Ama bu pozisyonları kaçırsam da fark etmez, benim işim bu. Ben gol atmaya çalışıyorum ve bu yüzden sürekli denemeye devam edeceğim, işim bu. Golleri kaçırabilirim ya da atabilirim ama ben her zaman takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok gol kaçırmaya devam edeceğim ama çok da gol atacağım. Benim işim bu"
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