Game Of Thrones dizisine henüz yavruyken başlayan Odin the Northern Inuit'in ölümü dizinin hayranlarını yasa boğdu.



Dizide 'Bran Stark' karakterinin 'Summer' adlı köpeğini oynayan Odin, kansere yenik düştü.

Köpek, henüz yavruyken 2011' yılında başlayan ve dünyada izlenme rekorları kıran projede rol alan Odin the Northern Inuit'in ölüm haberini sahipleri, sosyal medyadan duyurdu.

Odin, bir süredir ağız kanseri ile mücadele ediyordu. Sahipleri, 10 yaşındaki köpeğin, son günlerini sahilde yürüyüşler yaparak ve sevdiği yemekleri yiyerek geçirdiğini söyledi.

Odin'in sahipleri, köpeği henüz 7 haftalık bir yavruyken sahiplendiklerini ve o zamandan beri ailenin bir üyesi olduğunu belirtti. Sahipleri aynı zamanda köpeklerinin tedavisi için bağışta bulunan ve kendilerine yardımcı olan hayır kurumlarına teşekkür etti.

Game Of Thrones ekibi de, Odin'e kanser teşhisi koyulduğu günden itibaren tedavi olabilmesi için destek oldular.

Dizinin ilk sezonunda 'Ned Stark' karakteri çocuklarının her birinin bir kurt yavrusu sahiplenmesini sağlamıştı. Bu kurtlardan Bran Stark'a ait olansa Odin the Northern Inuit'di.