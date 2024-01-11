MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı, 1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi'nde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.