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        Haberler Kültür-Sanat Game of Thrones dünyası beyaz perdeye taşınıyor

        Game of Thrones dünyası beyaz perdeye taşınıyor

        Son sezonuyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratan fenomen dizi Game of Thrones, sinemaya uyarlanıyor! Warner Bros.'un, George R.R. Martin'in destansı evreninde geçen bir film geliştirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:18
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        Game of Thrones beyaz perdeye taşınıyor
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        George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan ve David Benioff ile D. B. Weiss tarafından oluşturulan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi, sinemaya uyarlanıyor.

        Warner Bros. Pictures'ın, 'Demir Taht' için hak iddia eden aileler arasındaki çatışmaları konu edinen dizinin film uyarlaması için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

        Hollywood Reporter'ın haberine göre, projenin henüz geliştirme aşamasında! Bu nedenle filmin yönetmeni, oyuncu kadrosu veya yazarı belli değil.

        DİZİYİ FİLM OLARAK TAMAMLAMAK İSTEMİŞLERDİ...

        Game of Thrones dizisinin yapımcıları David Benioff ve Dan Weiss, ünlü yapımı 2019 yılındaki son sezonu yerine üç sinema filmiyle tamamlamak istemişlerdi. Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinin yazarı George R. R. Martin de film fikrine sıcak bakıyordu. Ancak HBO bu fikre güçlü bir şekilde direnmiş ve diziyi yalnızca bir HBO yapımı olarak korumak istemişti.

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        Ancak dizinin sona ermesinden bu yana şirketin yönetim kademelerinde sayısız değişiklik oldu ve yeni projeler geliştirildi. Örneğin Matt Reeves'in gişe başarısı elde eden The Batman filmi, HBO'da The Penguin adlı bir yan diziyi ortaya çıkardı.

        HBO, J.K. Rowling'in Harry Potter romanlarını yeni bir TV dizisi olarak uyarlamaya hazırlanıyor.

        Warner Bros., Amazon'un Güç Yüzükleri TV dizisini yayınlamasına rağmen yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliştiriyor.

        Bu nedenle Game of Thones evreninin sinemaya uyarlanması şaşırtıcı görülmüyor.

        HOUSE OF DRAGON DİZİSİ BEKLENEN ETKİYİ YARATMADI

        2022 yılında HBO, ikinci sezonu kısa süre önce yayınlanan House of the Dragon'u ekrana getirmişti. Ancak bu dizi Game of Thrones kadar ilgi göremedi.

        Game of Thrones dünyasında geçen yeni dizi 'A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2025'te ekrana gelmesi planlanıyor. Dahası, geliştirme aşamasında başka fikirler de bulunuyor.

        Öte yandan son birkaç sezonuyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones'un film versiyonu nasıl şekillenecek, merak ediliyor.

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        #Game of Thrones
        #sinema
        #haberler
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