Gam Tanımı:

Gam kelimesinin anlamı; tasa, endişe, kaygı ve üzüntü olarak belirtilir. Bir rahatsızlık hissi ve sinirlilik veya endişelenme, olabilecek veya gerçekleşmesi halinde geleceğe karşı tedirginlik, tasalanma ve üzülme anlamları ile ifade edilir.

Gam Nedir TDK:

Kaygı, üzüntü ve tasa olarak tanımlanır. Müzik olarak da sekiz notanın ince sesten kalın sese veya kalın sesten ince sese geçmesinin dizisi olarak ifade edilir.

Gam Örnek Anlatımı:

Herkes bazen endişeli hissediyor ve belirli bir endişe düzeyi hem normal hem de bazı durumlarda gamlanıp kederlenebiliriz. Kaygı vücudumuzun bizi güvende tutmanın yoludur. Örneğin, eve yürüdüğünüzü ve ayaklarınızı sürüklediğinizi çünkü yorgun olduğunuzu hayal edin. Gözünün köşesinden bir yılan gördüğünü düşünüyorsun. Birden ne kadar yorgun olduğunuzu unutursunuz ve kaçmanıza yardımcı olacak bir enerji patlaması yaşarsınız. Kaygı da bizi motive edebilir.

Yapılması gereken bir görev için biraz endişeli hissediyorsak, zamanında halletmemize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir şey hakkında çok fazla gamlanıp endişe hissetmek sağlıksız olabilir ve genellikle her şey yoluna girer. Neye gamlanmışsanız mutlaka çözüme kavuşur, sizde boşuna kaygılanıp üzülmüş olursunuz.

Gam Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bu gece çok gamlıyım, sürekli yarın yapacağım toplantıda ne yapacağımı düşünüyorum.

Öz yönetim stratejilerinin, öğrencilerin gamlarını azaltmada yardımcı olabilecek öz ve bağlamsal bilgilerindeki artışa katkıda bulundukları sonucuna varırlar.

Sürekli gamlanıp sorun yaşayan insanlar için bir kendi kendine yardım kuruluşları çalışmalar yapmıştır.

Katılımcılarımız tarafından ifade edilen huzursuzluk ve gam duygularını kışkırtmaları pek mümkün değildir.

Geçmişte sığınmak isteyenlerin gamlarıyla boğulmamaları gerektiği anlaşılabilir.