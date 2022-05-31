Galip Öztürk gözaltına alındı

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Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla, Galip Öztürk hakkında kara para aklama, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlamalarından soruşturma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir mahkeme kararına dayanarak Galip Öztürk'ün ikamet ettiği yerde yapılan aramada, diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda nakit paranın yanı sıra, Galip Öztürk ile bağlantılı olduğu iddia edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler ele geçirildi. 6 yıla kadar hapis cezası öngören Gürcistan Ceza Kanunu'nun 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümleri uyarınca G.Ö. gözaltına alındı."

MALİ POLİS VE ÖZEL KUVVETLER TARAFINDAN OPERASYON

İhlas Haber Ajansı'nın Gürcistan basınına dayandırdığı haberine göre; Galip Öztürk’ün sahibi olduğu ve Batum’da bulunan “Metro City” şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından operasyon düzenlediği aktarıldı.

Gürcistan basınında şirketleri ağırlıklı olarak turizm, ulaştırma ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermekte olduğu belirtilen Öztürk’ün, Gürcistan’daki en büyük varlıklarından birinin Batum'da bulunan "Euphoria" otel olduğu kaydedilirken, Öztürk’ün Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili yanı sıra eski Başbakanlar Giorgi Gakharia, Giorgi Kvirikaşvili ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmelerinin fotoğrafları yayınladı.

Öztürk’e, ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. 28 Eylül 1996’da Kuvvet Köseoğlu’nun Samsun’da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011’de Çorum’da yakalanmıştı.

Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012’de sanıklar Y.Y., A.O., Y.Ö., S.Ş. ve C.K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş’a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.