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Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy A71 satışa çıktı

Samsung’un Galaxy S ve Galaxy Note serisinin yeni üyeleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite ile Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A71, Türkiye’de satışa sunuldu. İşte Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy A71'in özellikleri ve Türkiye fiyatları...

27.02.2020 - 08:34 | Güncelleme:
Galaxy A71
HABERTURK.COM

Samsung’un yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite ve Galaxy A71 Samsung’un online mağazası ve yetkili mağazalarda satışa çıktı. Arkasında üç adet yüksek çözünürlüklü kamera barındıran Galaxy S10 Lite, Geniş Açılı Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera ve Makro Kamera ile birlikte yeni Süper Dengeli OIS özeliğine sahip.

Ultra Geniş Açılı Kamerada, 123 derece açılı lens bulunuyor; 32 MP Ön Kamera bulunan telefonun arkasında ise 48 MP Süper Dengeli, 12 MP Ultra Geniş Açılı ve 5 MP Macro Kamera yer alıyor.

S Pen ile birlikte sunulan Galaxy Note 10 Lite modelinin ön tarafında 32 MP Selfie Kamerası, arkasında ise 12 MP Ultra Geniş Açılı, 12 MP Geniş Açılı ve 12 MP Telefoto Kamera yer alıyor.

Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip Galaxy A71’de ise 64 MP’lik Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera, Makro ve Derinlik Kameraları bulunuyor. Samsung’un bu üç yeni modeli de 6.7 inç boyutunda ekran ve 4500 mAh gücünde pil barındırıyor.

Galaxy A71 ve Galaxy Note 10 Lite modelleri 25W Süper Hızlı Şarj özelliği ile gelirken Galaxy S10 Lite, 45W Süper Hızlı Şarj desteği sunuyor.

TÜRKİYE FİYATLARI NE OLDU?

Türkiye’de Prizma Mavi, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulan Galaxy S10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 5499 TL olarak açıklandı. Duman Siyahı, Ateş Kırmızısı ve Ay Tozu Grisi renk seçeneklerine sahip Galaxy Note 10 Lite için tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dâhil 4999 TL.

Prizma Siyah, Prizma Gümüş ve Prizma Mavi renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulan Galaxy A71 için tavsiye edilen satış fiyatı da KDV dâhil 3699 TL oldu.

Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite Teknik Özellikleri

 

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10 Lite

İşlemci

Sekiz Çekirdek (2,8GHz, 2,4GHz, 1,7GHz)

Sekiz Çekirdek (2,7GHz, 1,7GHz)

RAM

8GB

Dâhili Hafıza

128GB

İşletim Sistemi

Android

SIM

Çift Sim

Ekran

6,7'' FHD+ Süper AMOLED Plus

6,7'' FHD+ Süper AMOLED

2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD

Tip

Dokunmatik

Boyutlar

162,5 x 75,6 x 8,1mm

163,7 x 76,1 x 8,7mm

Ağırlık

186g

199g

Kamera

48MP (F2.0) + 12MP (F2.2) + 5MP (F2.4)

12MP (F1.7) + 12MP (F2.4) + 12MP (F2.2)

Ön Kamera

32.0 MP (F2.2)

Flaş

Arka

Yakınlaştırma

8x’e Kadar Dijital Zoom

2x Optik Zoom, 10x’e Kadar Dijital Zoom

Video Kayıt

UHD 4K (3840 x 2160)@60fps

Bluetooth

Bluetooth v5.0 (LE 2 Mbps’ye kadar)

WiFi

802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80

802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO,1024-QAM

USB

USB Type-C

Kulaklık Girişi

USB Type-C

3,5mm Stereo

GPS

GPS, Glonass, Beidou, Galileo

MicroSD

MicroSD (1TB’ye Kadar)

Pil Kapasitesi

4.500 mAh

Hızlı Şarj

45W Süper Hızlı Şarj

*25W hızlı şarj cihazı kutu içeriğine dâhil olup 45W destekli şarj cihazı ayrıca satılmaktadır

25W Süper Hızlı Şarj

NFC

Var

S Pen

Yok

Var

Desteklenen Giyilebilir Cihazlar

Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018)

Sensörler

İvmeölçer, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, RGB Işık Sensörü, Yakınlık Sensörü

Renkler

Prizma Mavi

Prizma Siyah

Prizma Beyaz

Duman Siyahı

Ateş Kırmızısı

Ay Tozu Grisi

 

Galaxy A71 Teknik Özellikleri

Ekran

6,7-inç, FHD+ (1080 x2400)

Süper AMOLED

Sonsuz-O Ekran

Kamera

      Arka

Ana: 64MP, F1,8

Derinlik: 5MP, F2,2

Makro: 5MP, F2,4

Ultra Geniş: 12MP, F2,2

Ön

Selfie: 32MP, F2,2

Gövde

163,6 x 76,0 x 7,7mm / 179g

İşlemci

Sekiz Çekirdek (Çift 2.2GHz + Altı 1,8GHz)

Hafıza

8GB RAM

128GB Dâhili Hafıza

Micro SD slot (512 GB’a kadar)

SIM Kart

Çift SIM (3 slot)

Pil

4.500 mAh (tipik),25W Süper Hızlı Şarj

Kimlik Doğrulama

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, Yüz Tanıma

Renk

Prizma Siyah, Prizma Gümüş ve Prizma Mavi

 

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