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        Haberler Spor Transfer Galatasaraylı Zaniolo'dan transfer sözleri! "Geri dönmek istiyorum" - Futbol Haberleri

        Zaniolo'dan transfer sözleri! "Geri dönmek istiyorum"

        Aston Villa'da kiralık forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında İtalyan basınına flaş açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 10:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:25
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          Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

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          İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, Serie A'ya geri dönmek istediğini söyledi.

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          İtalya'dan Atalanta ve Fiorentina'nın kendisiyle ilgilendiği hatırlatılan 24 yaşındaki futbolcu, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullandı.

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          Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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          Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı:

          "Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray’ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig’de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"

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          Zaniolo geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 40 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırmıştı.

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