Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Zaniolo için şu sözleri kullanmıştı:

"Zaniolo bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi ve şu aşamada da Galatasaray’ın oyuncusu. Kiralık olarak gittiği kulüpte opsiyon kullanılmadı ve kendisi şu an bizlerle beraber. Küçük bir sakatlığı var o sakatlığı atlattıktan sonra bizlerle beraber olacak. Önemli bir oyuncu, Premier Lig’de bir sezon geçirdi. Ona da ilgi duyan takımlar var. Galatasaray için en doğrusunu yapacağız. Gelen teklifler bizi tatmin eder ve oyuncunun mutlu olacağı şekilde olursa değerlendirilir"