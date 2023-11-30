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        Haberler Magazin Galatasaraylı ünlülerin Şampiyonlar Ligi heyecanı

        Galatasaraylı ünlülerin Şampiyonlar Ligi heyecanı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez yenik duruma düştüğü maçta geri dönüşe imza atarak Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Bazı ünlü isimler Galatasaray tribünden desteklerken, bazı isimler ise televizyon başında büyük heyecan yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:37
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        • 1

          Erkan Kolçak Köstendil

          Ben, çocuğum ve çocukluk kahramanım

        • 2
        • 3

          Cansu Tosun

          Benim oğlanlar

        • 4

          Devrim Özkan

        • 5

          Devrim Özkan

        • 6

          Eray Demirkol

          Bir beraberlikten fazlası

        • 7

          Hatice Şendil

        • 8

          Pelin Karahan

          En sevdiğimiz pişti

        • 9

          Şahan Gökbakar

          Bu maç çok iyi oynamadık. Ama bu halimizle bile Manchester United karşısında 1-3'ten dönüp 3-3 beraberlik çok önemli ve güzeldi. Hani Kerem'in son vuruşu yoktu. Cevabını verdin kardeşim @keremakturkoglu. Yine gurur duydum biz Galatasarayız

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