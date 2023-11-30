Galatasaraylı ünlülerin Şampiyonlar Ligi heyecanı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez yenik duruma düştüğü maçta geri dönüşe imza atarak Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Bazı ünlü isimler Galatasaray tribünden desteklerken, bazı isimler ise televizyon başında büyük heyecan yaşadı
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Erkan Kolçak Köstendil
Ben, çocuğum ve çocukluk kahramanım
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- 3
Cansu Tosun
Benim oğlanlar
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- 4
Devrim Özkan
- 5
Devrim Özkan
- 6
Eray Demirkol
Bir beraberlikten fazlası
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- 7
Hatice Şendil
- 8
Pelin Karahan
En sevdiğimiz pişti
- 9
Şahan Gökbakar
Bu maç çok iyi oynamadık. Ama bu halimizle bile Manchester United karşısında 1-3'ten dönüp 3-3 beraberlik çok önemli ve güzeldi. Hani Kerem'in son vuruşu yoktu. Cevabını verdin kardeşim @keremakturkoglu. Yine gurur duydum biz Galatasarayız
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