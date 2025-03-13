Galatasaraylı taraftarlardan VIP koltuk tepkisi!

Galatasaray Spor Kulübü, 2025-26 sezonu öncesi VIP koltuk fiyatlarını yenilerken, dört kategoride de ortalama yüzde 58'lik zam yapılması taraftarların büyük tepkisini çekti.

Geçen sezona kıyasla önemli ölçüde artan fiyatlar, özellikle ekonomik zorlukların devam ettiği bu dönemde taraftarlar tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

REKLAM advertisement1

2024-25 sezonunda 165 bin TL olan klasik kategorinin fiyatı 260 bin TL'ye, 180 bin TL olan lüks kategorinin fiyatı ise 280 bin TL'ye yükseltildi.

Delüks kategorisi, geçen sezon 190 bin TL iken bu sezon 300 bin TL olarak açıklandı. Premium kategoride ise 220 bin TL'den 350 bin TL'ye yüzde 59'a varan bir artış yaşandı. Bu zamlar, taraftarlar arasında büyük bir tartışma yarattı. REKLAM Taraftarlar ve kulüp genel kurul üyeleri, son dönemdeki isabetsiz transferler ve yüksek maliyetlerin bedelinin taraftara ödetildiğini savunarak yönetimi eleştirdi. Taraftarların bir bölümü, yüzde 58'lik zammın döviz kuru ve enflasyon artışının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Mart 2024 ile Mart 2025 arasında Euro'daki kur artışı yüzde 14, yıllık enflasyon artışı ise yüzde 39 olarak açıklandı. Bu veriler ışığında, VIP koltuk fiyatlarındaki artışın ekonomik göstergelerin çok üzerinde olduğu vurgulandı. Yapılan zamlar sosyal medyada büyük bir öfkeyle karşılandı. Taraftarlar, "VIP koltuklar artık sadece belirli bir kesimin ulaşabileceği lüks haline geldi" yorumunu yaparken, bazıları da "Galatasaray Adası'nın yenilenme maliyetinin faturası taraftara kesiliyor" yorumlarını yaptı. Galatasaray'ın bu hamlesi, sadece bir fiyat artışı değil, aynı zamanda taraftar-kulüp ilişkisinin geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Taraftarlar, kulübün kendilerini göz ardı etmeden, daha erişilebilir çözümler bulmasını bekliyor.