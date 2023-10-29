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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Mauro Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı - Galatasaray Haberleri

        Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyeti'n 100. yılını kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:45
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        Icardi'den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı
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        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kapsamında Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de kutlama mesajı paylaştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu bir görseli 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun' notuyla yazdı.

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