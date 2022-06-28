Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

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