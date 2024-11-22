Galatasaray’da ‘stat’ endişesi

Milli ara sonrası Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, farklı bir stat atmosferine hazırlanıyor.

İlk kez Bodrum’a konuk olacak sarı-kırmızılılarda, 4 bin kapasiteli açık tribünlü stadın oyuncuları zorlayabileceği konuşuluyor.

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Kapalı ve yüksek kapasiteli statlarda oynamaya alışık futbolcular, bu kez alışılmışın dışında bir ortamda mücadele edecek.

BENZER STADYUMDA PENDİKSPOR'LA BERABERE KALMIŞTI Saha ölçüleri standart olsa da açık alanın derinlik algısını etkilediği belirtiliyor. Galatasaray, benzer statlarda geçen sezon Pendikspor’a karşı beklentilerin altında kalmış, bu sezon RFS ile oynadığı maçta ise 2-0 öndeyken 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, oyuncularla toplantılar yaparak bu duruma dikkat çekti. Antrenman saatleri de akşam vakitlerine alınarak sahaya uyum sağlanmaya çalışıldı.