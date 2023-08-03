Galatasaray-Zalgiris Vilnius maçı yazar yorumları

Evren Turhan (Takvim): Galatasaray, Zalgiris ile oynadığı rövanş maçına müthiş bir taraftarın önünde çıktı. Rakip, Galatasaray'ın kalitesinde değil ama koşan, mücadele eden bir takımdı. Maçta da zaten Cimbom, üçüncü bölgede basarak, rakibini ceza sahasına kadar itti. İlk 20-25 dakika üretkenlik konusunda sıkıntılar çekti.

Özellikle Barış ve Halil çok fazla top ezdi. Ceza sahası içine Galatasaray çok fazla oyuncu ile giremedi. Angelino iyi ortalar yapıyor ama fizik olarak tam hazır değil. Mertens'in müthiş vuruşuyla Galatasaray aradığı golü buldu. Oyunun tek hakimi Galatasaray'dı ama rakibine 2 tane yüzde yüz pozisyon verdi. Rakip, bunu iyi kullanamadı. Kalite eksikliği yaşadılar.