Galatasaray Xhaka ile görüştü!
Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılılar Granit Xhaka'nın babası ve menajeriyle geçen hafta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.
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Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray gelecek sezon için de kolları şimdiden sıvadı.
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Transferleri genellikle son günlerde yapması nedeniyle eleştiriler toplayan sarı-kırmızılılar bu sefer düğmeye erkenden bastı.
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Galatasaray yönetimi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ses getirebilecek bir kadro oluşturmak istiyor.
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Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-kırmızılılar Bayer Leverkusen ve İsviçre Milli Takımı’nın kaptanı Granit Xhaka’yı renklerine bağlamak istiyor.
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Oyuncu kanadıyla ilk olarak devre arasında temas kuran sarı-kırmızılılar geçen hafta kritik bir zirvede tekrar bir araya geldi.
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Granit Xhaka’nın babası ve Türkiye’deki yetkili menajeri Mehmet Eser’in 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul’a geldiği öğrenildi.
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32 yaşındaki futbolcunun babası, yetkili menajer Mehmet Eser ve Galatasaraylı yetkililer, Dursun Aydın Özbek’in Gayrettepe’deki otelinde bir araya geldi.
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Xhaka’nın Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ancak önce Şampiyonlar Ligi’ne kalınması gerektiği ifade edildi.
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32 yaşındaki orta sahanın uluslararası haklarının babası Ragip Xhaka’da olduğu da öğrenildi.
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Bayer Leverkusen’le bu sezon 45 maça çıkan Arnavut asıllı İsviçreli futbolcu 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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