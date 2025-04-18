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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Xhaka ile görüştü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Xhaka ile görüştü!

        Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılılar Granit Xhaka'nın babası ve menajeriyle geçen hafta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

        Giriş: 18.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:01
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          Üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray gelecek sezon için de kolları şimdiden sıvadı.

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          Transferleri genellikle son günlerde yapması nedeniyle eleştiriler toplayan sarı-kırmızılılar bu sefer düğmeye erkenden bastı.

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          Galatasaray yönetimi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde ses getirebilecek bir kadro oluşturmak istiyor.

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          Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı-kırmızılılar Bayer Leverkusen ve İsviçre Milli Takımı’nın kaptanı Granit Xhaka’yı renklerine bağlamak istiyor.

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          Oyuncu kanadıyla ilk olarak devre arasında temas kuran sarı-kırmızılılar geçen hafta kritik bir zirvede tekrar bir araya geldi.

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          Granit Xhaka’nın babası ve Türkiye’deki yetkili menajeri Mehmet Eser’in 9 Nisan Çarşamba günü İstanbul’a geldiği öğrenildi.

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          32 yaşındaki futbolcunun babası, yetkili menajer Mehmet Eser ve Galatasaraylı yetkililer, Dursun Aydın Özbek’in Gayrettepe’deki otelinde bir araya geldi.

        • 8

          Xhaka’nın Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ancak önce Şampiyonlar Ligi’ne kalınması gerektiği ifade edildi.

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          32 yaşındaki orta sahanın uluslararası haklarının babası Ragip Xhaka’da olduğu da öğrenildi.

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          Bayer Leverkusen’le bu sezon 45 maça çıkan Arnavut asıllı İsviçreli futbolcu 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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