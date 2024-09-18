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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray transfere ne kadar harcadı? İbrahim Hatipoğlu açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray transfere ne kadar harcadı? İbrahim Hatipoğlu açıkladı

        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, 2024-2025 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi'ne kulübün harcamasını değerlendirdi. Hatipoğlu bu dönemi, 3.85 milyon Euro (yaklaşık 146 milyon TL) zararla kapattıklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 20:36 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:36
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        G.Saray transfere ne kadar harcadı?
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        Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, futboldaki transferlerle ilgili konuştu.

        Futbol takımına 6 yabancı, 1 de 19 yaşında genç futbolcu transfer ettiklerini hatırlatan Hatipoğlu, "Toplam harcamış olduğumuz bonservis bedeli 34.2 milyon Euro, 4 yıla yayılmış ödemelerle. Bu yıl elde ettiğimiz giden oyuncular bonservis ve kira gelirleri toplamı 30 milyon 350 bin Euro. Toplam harcamalarımızda kulübe oluşan yük, 3 milyon 850 bin Euro.

        Bu oyuncular için ödediğimiz sabit maaş ücretleri, sezon sonu mayıs ayı itibarıyla Galatasaray’ın futbolcularına ödediği sabit maaş ücreti 50 milyon Euro iken şu andaki takımımızın toplam maaş ücreti 45.9 milyon Euro. 4 milyon Euro’ya yakın maaşlarda tasarruf sağlanmıştır. Gelen oyuncularımızın yaş ortalaması 24.7. Bu oyunculara harcamış olduğumuz bonservis bedellerinde tamamında ileride daha fazla bedellere satılarak kulübümüz için gelir konusu olmaya adaydır.

        Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nden elenmeden önce bu transferlerin 3’ünü gerçekleştirdik. 3 transferlerimizi elendikten sonra giden oyunculara bağlı olarak gerçekleştirdik. Şampiyonlar Ligi’nden elendik, hepimiz için üzüntü vericiydi. Yeni statüsüyle Avrupa Ligi de Galatasaray için önemli bir fırsat. Bu yıl 25. şampiyonluğumuz ve 5. yıldızımız için mücadele ediyoruz. Bu şampiyonluğa yürekten inanıyoruz. Avrupa Ligi’nde başarılı olacak kadromuz var. Sonuna kadar gideceğiz ve final oynayacağız" ifadelerini kullandı.

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