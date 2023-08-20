Galatasaray - Trabzonspor maçı yazar yorumları!

"KAYBETME LÜKSÜ YOKTU"

REHA KAPSAL - FOTOMAÇ: Torreira koyduğu enerjiyle neredeyse İcardi'yle beraber olmazsa olmaz konumda. G.Saray geçen sezon da istenilen seviyenin altında başlamıştı. Netice almasını biliyordu. Trabzon'a karşı kaybetme lüksü yoktu. Tribünlerin coşku ve enerjisiyle istenilen seviyenin altında olsa da kazanmasını bildiler. İcardi her zamanki gibi gecenin yıldızı olduğu gibi çok da klas bir oyuncu... Onu attığı gollerden ve kalitesinden daha farklı yapan şey tribünlerle ve taraftarlarla yaşadığı uyumdur. Taraftara yarattığı 'sinerji', onu golcü değil büyük oyuncu sınıfına geçirmiş durumda. Bunu her oyuncunun başarması da imkansız. Taraftara bu güven ve sinerjiyi vermek de çok farklı bir aura ister. O da İcardi'de fazlasıyla mevcut...