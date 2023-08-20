Galatasaray - Trabzonspor maçı yazar yorumları!
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi
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"OYUNA HÜKMEDEN GALATASARAY'DI"
ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH: 23. dakikada Trabzon stratejik olarak tuzağa düştü. Galatasaray'ın tempolu olduğu bölümdeki hücum presine geriden riskli paslarla çıkmak istersen kalende golü görürsün. Skor avantajı Galatasaray'ı rahatlattı. İkinci yarı daha çok ikili mücadelelerle geçti. Yine oyuna hükmeden Galatasaray'dı.
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"TAM BİR ÜSTAT GOLCÜ"
LEVENT TÜZEMEN- SABAH: Tete, Zaha ve Hakim Ziyech'le oynadığında İcardi çok mutlu olacak ve bol pozisyon bulacaktır. Bakambu ve Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra bile İcardi az da olsa istediği topları aldı ama ne kenarlardan ne de kanatlardan İcardi yeterince beslenmiyor ve yalnız kalıyor. Attığı gol tam bir üstat golcü vuruşuydu. Çünkü kaleci Uğurcan cepheden kaleyi kaplamıştı ama Arjantinli yıldız, iğne dileğinden geçiren bir vuruş yaptı. İcardi'nin kafa toplarında üstün olduğunu biliyoruz. İkinci gol de Kaan Ayhan'ın ortasına şut sertliğinde bir kafa vurup, bütün taraftarları rahatlattı.
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"SONRADAN OLMA DEĞİL ALLAH VERGİSİ
OSMAN ŞENHER - MİLLİYET: En önemli futbolcuların Zaha, Tete, Ziyech tribünde oturuyor. Onlar da sahaya indiği zaman futbol çıtası çok yükselecek bu kesin. Bundan da en çok faydalanacak futbolcu Icardi olacak. Uzatma dakikalarında Kaan Ayhan’ın muhteşem ortasına, aynı güzellikte harika bir kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. İşin özeti Mauro Icardi ceza sahası içinde ne kadar çok topla buluşursa o kadar çok gol atar. Bu futbolcudaki yetenek sonradan olma değil, Allah vergisi... Ayağıyla, kafasıyla, gözünü diktiği noktaya topu atabiliyor. Müthiş bir yetenek.
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"KAYBETME LÜKSÜ YOKTU"
REHA KAPSAL - FOTOMAÇ: Torreira koyduğu enerjiyle neredeyse İcardi'yle beraber olmazsa olmaz konumda. G.Saray geçen sezon da istenilen seviyenin altında başlamıştı. Netice almasını biliyordu. Trabzon'a karşı kaybetme lüksü yoktu. Tribünlerin coşku ve enerjisiyle istenilen seviyenin altında olsa da kazanmasını bildiler. İcardi her zamanki gibi gecenin yıldızı olduğu gibi çok da klas bir oyuncu... Onu attığı gollerden ve kalitesinden daha farklı yapan şey tribünlerle ve taraftarlarla yaşadığı uyumdur. Taraftara yarattığı 'sinerji', onu golcü değil büyük oyuncu sınıfına geçirmiş durumda. Bunu her oyuncunun başarması da imkansız. Taraftara bu güven ve sinerjiyi vermek de çok farklı bir aura ister. O da İcardi'de fazlasıyla mevcut...
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"ÇABALAMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEYEN BİR KARAKTER"
ENGİN KEHALE - HÜRRİYET: Kerem Aktürkoğlu’nun paragrafı ayrı. Eski bir Amerikan First Lady’si Eleanor Roosevelt şöyle der: “Ben, bugünkü beni, dün verdiğim kararlara borçluyum.” Aktürkoğlu, kendini yenilemekten ve çabalamaktan hiç vazgeçmeyen bir karakter. Eskiden topu alır, birkaç saniye sonra kafasını kaldırırdı. Artık önce kafasını kaldırıp, sonra topa dokunuyor. İcardi’nin golündeki hızlı kararı gol kadar değerli.
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"GALATASARAY İNANILMAZ KONSANTREYDİ"
RIDVAN DİLMEN: "Top sadece kendinizdeyken önemlidir anlayışının doğru olmadığını gösterdi Galatasaray. Trabzonspor şu maçta çok zor puan alırdı. Her dakika üzerine koyarak oynadı Galatasaray, inanılmaz konsantre oynadılar. Kaan Ayhan bile şut attı. Bir kusur bulayım Galatasaray'a dedim ama bulamam, yok çünkü"
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"KAFAYLA VE AYAKLA TEK VURUŞ USTASI"
ERMAN TOROĞLU - SABAH: Icardi, üç tane net pozisyona giriyor, ikisini atıyor. Bir tanesinde de rakip çok akıllı bir şekilde dengesini bozluyor. İyi vuruş yapamıyor ve topu auta atıyor. Icardi için tek kelimeyle şunu söylemek lazım, dünyada az görünen kafayla ve ayakla tek vuruş ustası. Eğer yeni gelen oyuncular, biraz Icardi'ye ayak uydururlarsa o zaman Galatasaray çok farklı olacaktır. Çünkü biz daha halen geçen yılın Galatasaray'ını izliyoruz. Henüz 'inen uçakları' göremedik.
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"5-0-5 DİZİLEN HER TAKIMI YENER"
UĞUR MELEKE - HÜRRİYET: G.Saray’daysa zaten bu merkez üçlüsü, geçen sezonu şampiyon bitiren orta saha. Kollektif düşünüyorlar, oyunun iki tarafını da harika bölüşüyorlar. Karşılarında 5-0-5 oynayan hangi takımı bulsalar merkezi ele geçirir, o maçı bir şekilde kazanırlar. Galatasaray’ın önünde çok kritik bir Molde maçı var ve tek can sıkıcı detay, çarşamba günü Torreira’nın oynayamayacak olması.
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