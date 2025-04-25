Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

        Türkiye Kupası finali ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak, hangi kanalda?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yeri açıkladı. TFF hatırlanacağı gibi Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştı. Böylelikle Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinin tarihi ve maçın oynanacağı stat belli olmuş oldu. Peki, "Türkiye Kupası finali ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası final maçı için bekleyiş başladı. Yarı final maçında Konyaspor'u 5-1 skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yarı final diğer maçında Trabzonspor ise Göztepe'yi 2-0'lık skorla saf dışı bırakarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

          Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek ilk finalist oldu. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor ise finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

          Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor oldu. Karşılaşma 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da.

        • 3

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

        • 4

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

        • 5

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

          Federasyondan yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır." denildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        Habertürk Anasayfa