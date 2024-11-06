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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Tottenham’ı duran topla avlayacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Tottenham’ı duran topla avlayacak

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Tottenham'ı duran toplarla yıkmayı planlıyor

        Giriş: 06.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:33
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        Tottenham'ı duran topla avlayacak
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham’ı konuk edecek.

        İlk ciddi sınavına dokuz günlük hazırlanma süresi elde eden sarı-kırmızılılar, İngiliz devini duran toplarla devirmeyi planlıyor.

        Tottenham, Premier Lig’de Southampton’dan sonra duran toplardan gol yeme yüzdesi en yüksek takım. İngiliz ekibi aynı zamanda duran toplarda en çok gol beklentisi veren üçüncü ekip konumunda.

        Tottenham’ı mercek altına alan ve santim santim ezberleyen Okan Buruk da bu zaafı kullanmayı planlıyor.

        Avrupa’nın 10 büyük liginde en çok gol duran top golü bulan takımı olan sarı-kırmızılılar, Tottenham’a özel hazırlandı.

        Sarı-kırmızılılar, kornerler, serbest vuruşlar ve taç atışlarına dair özel setler hazırladı ve çalışmalar gerçekleştirdi.

        Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de antrenmanların ardından serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.

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