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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, 11 maç üst üste kazanmanın önemine değinirken, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye ise 'yıldız' göndermesi yaptı.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: "İstediğimiz galibiyeti aldık. 8 lig, 3 kupa galibiyeti... Bu çok önemli, çok değerli Daha çok kazanacağımız maç var. İki kupayı da istiyorsak, bundan daha iyisini yapmamız lazım. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

"TARAFTARIMIZ ÇOK DEĞERLİ" "Taraftarlarımız çok değerli, onlarla güçlüyüz. Hepsine ulaşmak istiyoruz. Büyük kalabalık var, bazen resim çekilemiyoruz, imza atamıyoruz. Bundan üzülüyoruz. Onların yanımızda olması, Türkiye'de, Avrupa'da verdikleri destek..."

"TÜRKİYE'NİN EN ÇOK YILDIZI OLAN TAKIMI..." "Dünya çapında bir marka Galatasaray. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. En çok yıldızı olan takımı. Çok önemli rakiplerle yarışıyoruz. Bu rakiplerimizi geçmek istiyoruz. Yeni şampiyonluklar istiyoruz."

TRANSFER VE HAKEM SORUSUNA YANIT "Uğur Çiftçi transferi ne durumda?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız." derken,

hakem Volkan Bayarslan hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Hatayspor maçının hakemi için bir şey söylemedim. Yanlış duymuş olabilirsin. İlk Alanya maçında eleştirimiz oldu, yanlış kırmızı kart vardı. Bütün Türkiye eleştirdi. Maçtan sonra görüntüleri net bir şekilde gördükten sonra konuşabiliriz. Kulübede görüntüleri izlemedim. Sonuca direk etki var mı, bilmiyorum. Alanya maçında bizim aleyhimize çok net bir hata yapıldı. Her takıma hata yapılıyor. Lehine veya aleyhine hata kimse istemez. Ama bu da kolay değil. Bu maçtaki pozisyonları izlemedim. Bir şey varsa, siz bizi aydınlatabilirsiniz."

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