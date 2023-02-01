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Okan Buruk: "En büyük rekor şampiyonluk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 kazandıkları Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Üst üste 14 resmi maçta galip gelerek sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen 49 yaşındaki teknik adam, rekor ve şampiyonluk hakkında konuştu.

Giriş: 01.02.2023 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:
HABERTURK.COM / Ajanslar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor galibiyetini değerlendirdi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Buruk, "Maç öncesinde söylediğim gibi Ümraniyespor bu ligin iyi takımlardan biri. Son sırada olması kimseyi yanıltmasın. Şanssız maçlar yaşıyorlar. Takım savunmasında bu tür geçişleri yapan takıma karşı çok hata yaptık. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda kazanmak gerekiyor." dedi.

"HER MAÇI KAZANMALIYIZ"

Galatasaray'ın başında üst üste 14 galibiyet alarak kulüp tarihine geçen 49 yaşındaki teknik adam, bu konu hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi: "Şampiyonluk yolunda her maçı kazanmalıyız. Rekordan çok, şampiyonluğa odaklanmış durumdayız. Bu rekoru, kenetlenmiş Galatasaray camiası olarak kırıyoruz. Kendi seyircimiz önünde ofansif çabamızı yükseltmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken savunma tarafında eksikler olmaması gerekiyor. Bizim için en büyük rekor şampiyonluk."

"TRABZONSPOR DIŞ SAHADA ZORLANIYOR"

Okan Buruk, hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili ise, "Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Yenileneceğiz ve dinleneceğiz. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz ama bugünkünden daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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