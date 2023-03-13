Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray lig tarihine geçti. Biri hükmen galibiyet olmak üzere oynadığı son 14 maçta puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, lig tarihinin en uzun galibiyet alan takımı olurken sarı-kırmızılıların 1 yılda yaşadığı değişim dikkat çekti. Geçen sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray yenilenen yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubuyla lig tarihine geçen performanslardan birini sergiledi.

TRANSFERE 400 MİLYON TL HARCANMIŞTI Geçen sezona Burak Elmas başkanlığı ve Fatih Terim yönetiminde giren Galatasaray'da genç yaşına rağmen yöneticilik tecrübelerinin yüksek olması ve Elmas'ın geçmişte Fatih Terim ile çalışması camiada beklentileri yükseltmişti. Yaz transfer döneminde 25 milyon Euro'yu aşan yani yaklaşık 400 milyon TL harcayan sarı-kırmızılılar umduğunu bulamamıştı. Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle transfer eden sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Nelsson'a 7 milyon, Cicaldau'ya 6,5 milyon, Berkan'a 4 milyon, Morutan'a 3,5 milyon, Barış Alper'e 2,1 milyon, Boey'a 1,15 milyon Euro bonservis ücreti veren Galatasaray, Halil için 1 milyon, Assunçao için ise 100 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. TARİHİ HÜSRAN Elde ettiği başarılar ve kazandığı kupalarla sarı-kırmızılı takımın tarihinde kırılması zor rekorlara imza atan Fatih Terim ile Burak Elmas'ın birlikteliği kısa sürdü. Elmas, seçim yarışında en büyük kozlarından olan Fatih Terim ile 7. ayda yolları ayırırken kötü gidişat Terim'in yerine göreve getirilen Domenec Torrent'le de sürdü.

Ocak 2022'de Süper Lig'de 22 maçta sadece 27 puan toplayabilen Galatasaray, 1.22 puan ortalaması tutturdu. Trabzonspor mağlubiyetiyle 15. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, 23. haftayı küme düşme hattının sadece 3 puan önünde tamamladı. Galatasaray 25. haftada ise Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak haftayı 13. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılıların küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı ise sadece 2 idi. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray ligi de 13. sırada tamamlarken Haziran 2022'de yapılan seçimde Dursun Özbek başkanlığa seçilerek değişim rüzgarı başladı.

ÖZBEK DÖNEMİ BAŞLADI Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından iş insanı Erden Timur, Sportif AŞ'de başkan vekilliğine getirildi. Teknik direktörlük koltuğunun kulübün unutulmaz futbolcularından Okan Buruk'a emanet edildiği takımda ciddi bir değişim operasyonuna imza atıldı. Galatasaray, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde forma giyen santrfor Haris Seferovic, sağ bek Leo Dubois, orta saha oyuncuları Sergio Oliveira ile Fredrik Midtsjö'yü transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'daki formuyla milli takıma seçilen stoper Abdülkerim Bardakcı ile Altay'daki performansıyla dikkati çeken genç sol bek Kazımcan Karataş'ı da renklerine bağladı.

OYUNCU GRUBU DEĞİŞTİ Galatasaray'da geçmiş dönemlerde önemli yatırımlar yapılan ancak beklenen performansın alınamadığı birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu İspanya'nın Sevilla takımına 15 milyon Euro karşılığında satan Cimbom önemli bir gelir elde etti. Bonuslarla yaklaşık 13 milyon Euro ödediği Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, 6 milyon dolar ödediği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed ve 3,5 milyon Euro verilen Olimpiu Morutan'ı farklı takımlara kiraladı.

Sözleşmeleri sona eren Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yeni anlaşma imzalamayan Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Eric Pulgar, Inaki Pena, Halil Dervişoğlu ile yola devam etmedi. Savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü Eyüpspor'a kiralayan sarı-kırmızılılar, kiradan dönen Aytaç Kara'nın da sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar, 6 milyon Euro verilen Alexandru Cicaldau'yu ise Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiraladı.

29 MİLYON EURO HARCANDI Galatasaray, sona eren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 13 futbolcu için yaklaşık 29 milyon Euro bonservis, kiralama veya imza ücreti ödedi. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira ile Yusuf Demir'e 6'şar milyon Euro bonservis ücreti vererek Türkiye'de bu sezon yapılan en pahalı 3 transferin 2'sine imza atmış oldu. Oyuncu Uyruk Yaşı Son takımı Sözleşme süresi Bonservis/Kira/İmza ücreti Bu sezon ücreti Dries Mertens Belçika 35 Napoli 1+1 1.100.000 2.900.000 Lucas Torreira Uruguay 26 Arsenal 4 6.000.000 2.750.000 Sergio Oliveira Portekiz 30 Porto 4 3.000.000 2.750.000 Haris Seferovic İsviçre 30 Benfica 1 (Kiralık) 1.000.000 2.300.000 Fredrik Midtsjö Norveç 29 AZ Alkmaar 3 3.500.000 975.000 Leo Dubois Fransa 28 Olimpik Lyon 3 2.500.000 1.800.000 Mauro Icardi Arjantin 29 PSG 1 (Kiralık) 0 750.000 Abdülkerim Bardakcı Türkiye 28 Konyaspor 3+1 2.800.000 17.000.000 TL Kazımcan Karataş Türkiye 19 Altay 5 20.000.000 TL 400.000 TL Yusuf Demir Türkiye 19 Rapid Wien 4 6.000.000 650.000 Juan Mata İspanya 34 Manchester United 1+1 0 1.900.000 Mathias Ross Danimarka 21 Aalborg 4 1.750.000 400.000 Milot Rashica Kosova 26 Norwich City 1 (Kiralık) 0 1.500.000 TRANSFERLER BURUK'U MEMNUN ETTİ Eylül 2022'de transfer döneminin sona ermesinden sonra GSTV'ye değerlendirme yapan Okan Buruk, yapılan transferlerden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. "Bu sene inanılmaz bir değişim oldu." diyen Buruk "Bir hoca olarak çok mutluyum. Çalıştığım oyuncular, gelen oyuncular, yönetimimizin ve taraftarımızın bizimle olan birlikteliği... Bu sinerjiyi yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu devam ettirmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı hayal ettiğimde çok mutluyum ve motiveyim" ifadelerini kullandı.

SEZONA İSTEDİĞİ GİBİ GİREMEDİ Sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray ilk dört maçın ikisinden galibiyetle ayrılırken 12. haftadaki Beşiktaş maçı öncesinde de beş kez puan kaybı yaşamıştı. 2-0 öne geçtiği Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda Buruk yönetimi tartışılır hale gelirken 2-1'lik Beşiktaş derbisi eleştirilere nokta koydu. 12. haftada beşinci sırada lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılar, 14. haftadaki Başakşehir galibiyetiyle ise aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

Okan Buruk, şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken takımını da FIFA Dünya Kupası için verilen ara öncesinde ikinci sıraya taşıdı. Dış sahada etkili sonuçlar alan Galatasaray, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Sekiz deplasmanın altısında kalesini gole kapayan sarı-kırmızılılar ara dönüşünde de galibiyetlere devam etti.

661 GÜN SONRA LİDER! 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devralan Galatasaray, 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını Beşiktaş'ın önünde averajla lider kapatan Galatasaray, 66 maç haftası ve 661 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

KADIKÖY'E LİDER GİTTİ Liderliğin taze sahibi olarak Sivasspor deplasmanına giden sarı-kırmızılılar zorlu virajı 3 puanla dönerken Ankaragücü'nü de evinde 2-1 mağlup etti ve Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine lider gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibinden daha iyi bir mücadele sergileyen sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

YENİ YILDA 35 YILLIK REKOR! Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son haftalardaki başarılı performansıyla dikkati çeken Galatasaray, Ocak 2023 itibarıyla resmi maçlarda son 35 yıldaki en iyi galibiyet serisine ulaştı. Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar yoluna doludizgin devam etti. ARA TRANSFERDE DE BÜYÜK OYNADI Yaz transfer döneminde birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray devre arası transfer döneminde de büyük oynadı. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı renklerine bağlarken deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kiraladı. Sarı-kırmızılıların en dikkat çekici transferi ise Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın son yıllardaki en büyük yıldızlarından olan 23 yaşındaki futbolcuyu 15 milyon Euro'luk bedelle renklerine bağladı.

VE LİG REKORU GELDİ Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.

13. GALİBİYET HÜKMEN Ligde 13 müsabakada rakiplerine puan şansı tanımayan Galatasaray, bu süreçteki 1 galibiyeti de maç yapmadan elde etti. Süper Lig'de 23 Ekim 2022'den bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep temsilcisinin ligden çekilmesiyle Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan geçti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 3-0 galip sayıldı.

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