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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, Sportiva'yı farklı geçti! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Sportiva'yı farklı geçti!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Portekiz ekibi Sportiva'yı 32 sayı farkla 76-44 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:47
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        Galatasaray, Sportiva'yı farklı geçti!
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Portekiz ekibi Sportiva'yı 32 sayı farkla 76-44 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 4. galibiyetini alarak son maçlar öncesi play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

        Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 28-16, devreyi de 42-20 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 59-31 üstün gittiği müsabakayı 76-44 kazandı.

        Sarı-kırmızılılarda Jisu Park 16, Ayşe Cora 12 ve Cecilia Zandalasini 11 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Portekiz ekibinde ise Alison Cyreena Lewis'ın 19, Pamela-Therese Effangova'nın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki 6. ve son maçında 27 Kasım Çarşamba günü sahasında Çekya ekibi KP TANY Brno ile karşı karşıya gelecek.

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