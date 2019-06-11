SUUDİ ARABİSTAN'DAN AL-SHABAB DA İSTİYOR!

Suudi Arabistan basınında çıkan habere göre Al-Shabbab, gelecek sezon planladıkları şampiyonluğa ulaşabilmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor ve transfer listesini de buna göre oluşturuyor.