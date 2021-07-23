Galatasaray, Alexandru Cicaldau'dan sonra bir transferi daha KAP'a bildirdi! Sarı-kırmızılılar, genç sağ bek Sacha Boey'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu!

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey’in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.