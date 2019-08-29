Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Şeklindeki sorular Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray'ın rakiplerinin belli olmasının ardından merak konusu oldu. Temsilcimiz üçüncü maçında Real Madrid'i kendi sahasında karşılayacak.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray A Grubun'ndaki üçüncü maçını Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü saat 22.00'da yapacak. Sarı kırmızılı ekip daha sonra 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'da Real Madrid'in ev sahipliğinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HAKKINDA

7 defa Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni Şampiyonlar Ligi yapan takımların başında geliyor.

Bütün bu zaferlere rağmen belki de son yıllardaki en kötü dönemlerini yaşıyorlar. Cristiano Ronaldo'nun ayrılığının ardından düşüş yaşayan eflatun-beyazlı takım, geçen sezon ligi şampiyon Barcelona'nın 19 puan ardında 3. sırada tamamlayabildi.

Teknik direktör unvanıyla Real Madrid'e 3 Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran Zinedine Zidane, 2017/2018 sezonunda bıraktığı göreve yaklaşık 9 ay sonra geri döndü.

1 milyar 180 milyon euro'luk piyasa değeri olan takımın kadrosunda Sergio Ramos, Karim Benzema, Marcelo, Luka Modric gibi tecrübeli yıldızların yanında 19'luk Vinicius Junior'ın neler yapacağı merakla bekleniyor.

Bu sezona büyük isimler transfer ederek başlaması beklenen Real Madrid'de bu tanıma uyacak tek futbolcu geldi: Eden Hazard. (100 milyon euro)

Belçikalı yıldızın dışında Luka Jovic (60 milyon euro),Ferland Mendy (48 milyon euro),Rodrygo (45 milyon euro) ve Eder Militao (50 milyon euro) Real Madrid'e katılırken harcanan 300 milyon euro ne taraftarları ne de Zinedine Zidane'ı tatmin etmedi.

Fransız teknik adamın takımda düşünmediği James Rodrigues ve Gareth Bale'ın da gönderilememesi nedeniyle İspanyol devinde sıkıntılı bir süreç yaşanıyor.

İspanya basını, Jose Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörlüğüne getirebileceğini konuşuyor.

Galatasaray için Real Madrid eşleşmesi eflatun-beyazlı takımda yaşanacak gelişmeler sonucunda negatif ya da pozitif yöne dönebilir.

Real Madrid, sarı-kırmızılı takımımız için çok tanıdık bir rakip... 2000 UEFA Süper Kupa maçında Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle başlayan rekabette taraflar 7 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları hatırlayalım:

2000/2001 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

2012/13 - Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Real Madrid - Galatasaray: 3-0

Galatasaray - Real Madrid: 3-2

2013/14 - Şampiyonlar Ligi grup eşleşmesi

Galatasaray - Real Madrid: 1-6

Real Madrid - Galatasaray: 4-1