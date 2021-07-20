Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

PSV İLE 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile PSV, yarın Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven maçı kadrosunu açıkladı. Yedlin, Emre Akbaba, Diagne kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.