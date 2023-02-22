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Hazırlıklarını sürdüren Süper Lig lideri Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Pendikspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Antalya'da oynanan maçı 3-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica kaydetti.

Galatasaray, ligde ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.

G.BİRLİĞİ İLE BERABERE KALDI

Galatasaray, günün ilk hazırlık maçında ise bir başka 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelmişti. Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı. Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz atarken, Gençlerbirliği'nin golleri ise Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den gelmişti.

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