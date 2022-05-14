Galatasaray Nef Bahçeşehir Koleji maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadele ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

GALATASARAY NEF BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Nef Bahçeşehir Koleji maçı 20:30'da başlayacak.

GALATASARAY NEF BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Nef Bahçeşehir Koleji maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.