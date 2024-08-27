Galatasaray Young Boys karşısında nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl katılır?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Young Boys'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. Bu noktada futbolseverler ''Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlar?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Galatasaray, ilk karşılaşmada Young Boys'a 3-2 mağlup olmuştu. Peki Young Boys karşısında Galatasaray turu nasıl geçer? İşte GS - Young Boys tur ihtimalleri
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Galatasaray’ın tur atlama ihtimalleri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Galatasaray, İsviçre’nin Young Boys takımını konuk ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Young Boys’u elemesi durumunda adını Şampiyonlar Ligi’ne katılan 36 takım arasına yazdıracak. Peki Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray nasıl tur atlar? İşte Young Boys karşısında Galatasaray’ın tur atlama ihtimalleri…
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GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Young Boys maçı, 27 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
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Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 36 takım arasına yazdıracak.
Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Şampiyonlar Ligi’nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray’a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.
Galatasaray 2-0, 3-1, 4-2… gibi iki farklı galibiyetlerde her türlü tur atlayacak. Mücadelenin tek farklı Galatasaray’ın galibiyetiyle sona ermesi durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek.
15'er dakikalık 2 uzatma devresinde eşitlik bozulmadığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımı penaltı atışları belirleyecek.
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