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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Metehan Baltacı ile nikah tazeledi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Metehan Baltacı ile nikah tazeledi!

        Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 18:07 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:07
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        G.Saray, Metehan ile nikah tazeledi!
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        Galatasaray, Metehan Baltacı'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı’nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullandı.

        Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayı 7 kez giydi. 1 asist yapan Metehan, 287 dakika süre aldı.

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