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Trabzonspor'a sert eleştiriler: "Koca bir sıfır..." - Spor yazarları Trabzonspor Galatasaray yorumladı

Galatasaray maçında Trabzonspor nasıldı? Spor yazarları yorumladı

Trabzonspor, sezonun ilk büyük maçında Galatasaray ile evinde golsüz berabere kaldı. Spor yazarları, bordo-mavililerin performansını değerlendirdi.

29.08.2022 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • "TEK PLAN CORNELIUS"

    UĞUR MELEKE: Trabzon’da özellikle ilk 80 dakikası kör dövüşü şeklinde geçen bir maç izledik dün. Geçtiğimiz hafta Antalya’da saygı isteyen ve bir süredir tek planı Cornelius’a uzun vurmak olan Abdullah Avcı cephesinde yeni bir şey yok. Elbette Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas ve Visca’nın hepsinin eksik olması önemli bir mazeret. Ama bu futbolcuların hiçbirine hiçbir zaman sahip olmayan Adana Demir gibi, Kayseri gibi takımlar daha farklı oynuyorlar bu sezon. (HÜRRİYET)

  • "HAMSIK DÖNENE KADAR..."

    ZEKİ UZUNDURUKAN: Trezeguet yine dağınık oyununa devam etti. Bordo-mavililer, sezon başından beri hücum bölgesinde çoğalamıyor ve hücumcular birbirlerine yakın oynamıyor. Trabzonspor'un her yorumumda söylüyorum zayıf bir orta sahası var. Abdullah Avcı, yeni transfer Gbamin ile derbiye başlasa daha güçlü bir orta sahası olurdu Trabzonspor'un. Trabzonspor, Marek Hamsik ilk 11'deki yerini alana kadar böylesine sakıntılı maçlar oynayacak gibi görünüyor. Önemli olan bu zor dönemi en az kayıpla geçmek. Maçın hakkı beraberlikti. Öyle de oldu. Ama Trabzonspor da Galatasaray da bu futbolla şampiyon olamaz. Çok çalışıp bir an önce büyük takım gibi oynamaları lazım... (FOTOMAÇ)

  • "SAHA İÇİ GÖRÜNTÜSÜ YETERLİ DEĞİL"

    ERMAN TOROĞLU: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın üçüncü sezonu. Saha içindeki görüntüye göre yeterli değil. Ama bakıyorum, teknik adamlar sahanın kenarında hakem bir karar verdiği zaman saçlarını başlarını yoluyorlar, tribüne oynuyorlar! Kardeşim, siz oynattığınız futbolla taraftarlarınıza saç baş yolduruyorsunuz! (SABAH)

  • "TEMPO ÇOK DÜŞÜK"

    AHMET ÇAKAR: Trabzonspor... Kötü oynadılar, kötü de oynuyorlardı zaten. Tempoları çok düşük. Kaybetmekten korktular, kontra oynamaya çalıştılar ve Muslera'ya neredeyse hiç iş düşürmeden maçı tamamladılar. (SABAH)

  • "EKSİKLER..."

    ŞANSAL BÜYÜKA: Trabzonspor’da genç kaleci Taha’nın yolu açık olsun... Uğurcan kadar iyi kaleci olabilir... Ancak yıllardır “Uğurcan konforuna“ alışan Trabzonspor takımı, kaptanın yokluğunda huzursuz olur sandım... Trabzonspor savunması ve kaleci Taha bir sıkıntı çekmedi, bunalmadılar, yorulmadılar, sıkıntı yaşamadılar... Trabzonspor kalesinin yaşadığı tek tehlikede, Mertens mi çok kötü vurdu, kaleci Taha mı çok iyi çıkarttı derseniz, adı ne olursa olsun, iyi bir Mertens vuruşunda her kaleci çaresiz kalırdı... Trabzonspor orta alanında Dorukhan ile özellikle Siopis genellikle oynamaya değil, oynatmamaya öncelik tanıyan oyuncular... Böyle bir alan Bakasetas becerisinden yoksun kalınca, hele Abdülkadir Ömür de olmayınca Trabzonspor pozisyon bulmakta ciddi anlamda sıkıntı çekti... (MİLLİYET)

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