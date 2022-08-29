"KOCA BİR SIFIR"

CEMAL ERSEN: Abdullah Avcı’nın vitesi yükseltme düşüncesi ikinci yarı başlarken yaptığı değişikliklerden belli oldu. Kouassi ve orta alana takviye olarak aldığı yeni transfer Gbamin hamlelerine rağmen Galatasaray daha istekli başladı bu bölüme. Pozisyon bulmaya da devam etti. Gomis’in oyuna girmesiyle Okan Buruk “kazanmak istiyorum” mesajı verdi. Trabzonspor ise aynı düşünce ile yine önce savunma dedi. Ya kazanmak adına ne yaptı? Koca bir hayal kırıklığı. Kendi seyircin önünde oynuyorsun, yenilmeyeyim ne demek? Oyunu kim forse etti? Galatasaray. Sen kazanmak için ne yaptın. Koca bir sıfır. Şimdi yenilmediği için mutlu mu olacak taraftar? (MİLLİYET)