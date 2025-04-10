Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor. Liderlik yarışı kızışırken sarı kırmızılıların bay geçtiği haftada puan farkı 3 puana indi. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, zorlu Samsun deplasmanında puan farkını korumak istiyor. Samsunspor ise üçüncülük iddiasını sürdürme hedefinde. Peki, "Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Galatasaray maçı tarihi...
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Samsunspor - Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde iki takım hazırlıkların sonuna geldi. Peki, "Galatasaray maçı ne zaman? Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor - Galatasaray maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
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SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Samsunspor - Galatasaray maçı, 11 Nisan günü Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.
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SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele Bein Sport1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Galatasaray ile Samsunspor, ligde 64. kez karşılaşacak
Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi.
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Bu sezon ligde sadece Beşiktaş'a yenildi
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.
Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.
Son 10 resmi müsabakada 4 galibiyet çıkarabildi
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Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı.
"Galatasaray", bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.
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