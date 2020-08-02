Gelecek sezon sil baştan bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, yabancı kuralı değişikliğinin bir yıl ertelenmesiyle birlikte yabancı oyunculara yeşil ışık yaktı. Sarı-kırmızılı kulübün Premier Lig'den düşen Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'nın peşinde olduğu belirtildi!

Sarı-kırmızılıların Bournemouth'un kapısını bedelsiz kiralama teklifiyle çaldığı, İngiltere ekibinin bu teklifi reddettiği ve Galatasaray'ın teklifi 1,5 milyon Euro'ya çıkardığı öne sürüldü! Bournemouth'un bu teklife de sıcak bakmadığı ve kiralama için 2,5 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

Geçen yaz Fulham'dan Jean-Michael Seri'yi de düşük bir bedelle kadrosuna katan Galatasaray'ın bu transferde aceleci olmayacağı, Bournemouth'un kirala bedeli talebinde indirim yapmasını bekleyeceği öne sürüldü.

"CHAMPIONSHIP'TE OYNAMAK İSTEMİYOR"

Ağustos 2018'de 28 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Bournemouth'a transfer olan 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon Premier Lig'de 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı yıldızın menajeri de "Lerma'ya teklifler var, oyuncu Championship'de oynamak istemiyor" açıklamasıyla transfere yeşil ışık yaktı.