

4' Mostafa

STAT: Nef Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Taylan, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu, Mostafa

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Endri, Bytyqi, Serdar Gürler

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

CANLI ANLATIM...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.