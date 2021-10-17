Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ile Mbaye Diagne bekledi.
Fatih Terim, milli maç arası öncesinde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Feghouli'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisiyle yapılan müsabakada kırmızı kart gören Berkan Kutlu'dan ise cezası nedeniyle yararlanamadı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Babel, Feghouli ve Berkan Kutlu'nun yerine Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu 11'de sahaya sürdü.
BOEY RİSKE EDİLMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, sağ bek Sacha Boey'i riske etmedi.
Kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fransız sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlığının tekrar etmesi riskine karşı kadroya alınmadı.
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