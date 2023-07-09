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        Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, nerede ve hangi gün oynanacak?

        Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı için artık heyecan dorukta. 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşan Cimbom, bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile karşı karşıya geliyor. İşte, sarı kırmızılı taraftarların gözlerini çevirdiği Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçına ilişkin bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 14:16
        • 1

          Süper Lig'de geçtiğimiz yıl 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme turlarına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 2. hazırlık maçında bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak ve biletler ne kadar?

        • 2

          GALATASARAY KISVARDA FC MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray'ın Kisvarda FC ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak. 

          Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz belli olmadı...

        • 3

          GALATASARAY HAZIRLIK KAMPI DETAYLARI

          Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başladı.

          Sarı-kırmızılılar, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecek.

        • 4

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

          Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu sonucunda Galatasaray, Makedonya ekibi FC Struga ile Litvanya temsilcisi FK Žalgiris Vilnius eşleşmesinden gelecek takımla kozlarını paylaşacak.

        • 5

          GALATASARAY'IN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

          Kura çekimine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

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