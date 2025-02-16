Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı!
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ilk kez yeni tesisi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını yeni tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.
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Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
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Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti.
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İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
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Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.