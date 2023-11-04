Galatasaray-Kasımpaşa yazar yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Zaha'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını köşelerinde değerlendirdi.
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Serkan Akcan (Fanatik): ‘Bir sol bek koca bir takımın planını nasıl etkiler’ adlı çalışmayı, dün gece Ali Sami Yen’de izledik. Geçen hafta Rize deplasmanında Angelinho’ya 45 dakika dayanabilen Okan Buruk, Kasımpaşa’ya karşı Abdülkerim’i sol beke çekip Sanchez’i sol stoper, Nelsson’u da sağ stoper olarak kullandı. Kaan’ın da merkezde Torreira’ya eşlik etmesiyle eldeki tüm stoperler sahaya çıkmış oldu. Bu biraz sahadaki yerli denklemini tutturmak adına mecburiyetti ama Kaan’ın orta saha performansı beklentinin üzerindeydi. Abdülkerim çok iyi bir sol stoper ama vasat bir sol bek. Zaha ilk yarıda Galatasaray’ın en aktif futbolcusuydu. Bazen sahada topun sahibi gibi davransa ve biraz fazla top kaybı yapsa da iştahı, çalımları ve elbette attığı nefis golle gecenin yıldızı oldu.
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Kasımpaşa, ligin en iyi geçiş takımlarının başında geliyor. Bugüne kadar ligde karşılaştıkları hiçbir rakibe karşı topa sahip olmada yüzde 50’nin üzerine çıkamadı ama baskıyla kazandığı topları çok çabuk Fall ve Ngoy’a ulaştırıyorlar. Fall dün gece bir kaç tane net pozisyon buldu, gole en yakın Kasımpaşalı futbolcuydu. Ne var ki, koşu kalitesinin altında bir vuruş performansıyla oynadı. Galatasaray, Muslera’yı sakat verdi, maçı Günay bitirdi. Bu sakatlığın ciddiyetine göre Münih deplasmanında Günay’ın ihtimali yüksek. Galatasaray yıllardır Muslera’ya aşırı bağımlı bir takım. Günay’ı bugünlere, dakika vererek hazırlamak gerekirdi doğrusu.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Zaha’yı Premier Lig’den yakından takip edenler zaten onun karakterini aşağı yukarı bilirler. Onu bir maçın ilk 10 dakikasında izledikten sonra sık sık o günün onun olduğunu anlayabilirsiniz. Özellikle Crystal Palace’ın evi Selhurst Park’ta bazı günlere çok aç başlar, her topu ister, meşin yuvarlağı her ayağına aldığında rakibinin üzerine gider. Ve genelde de bir iz bırakır o müsabakaya. Dün de maça öyle başladı Zaha. 15 dakika boyunca Winck’le boğuştu, ardından da yavaş yavaş üstünlük kurmaya başladı. İlk devrenin sonunda 6 dripling, 5 çalım başarısı vardı. 50’ye kadar da tabelaya ismini iki kez yazdırmıştı zaten.
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Tabii ki dünün kaybedeni, ama sezonun ilk 11 haftasının kazananlarından Kasımpaşa’ya ekstra bir parantez açmak lazım. Bu sene Kasımpaşa maçlarına gidenler, bilet masraflarının karşılığını 11 maçta tam 37 golle aldılar. Ligin en eğlenceli takımlarından biri. Topla çok fazla oynamıyorlar ama rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda üç koşucu Gomis-Ngoy-Fall ile etkili geçişleri var. 11 haftanın sonunda sadece Trabzon, Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaybettiler. Topla %38 oynayarak İstanbul’u, %40’la Sivasspor’u, %27 ile Karagümrük’ü, %45’le Adana Demir’i mağlup ettiler. Ligin izlemeye değer takımlarından biri Kemal Özdeş’in Kasımpaşa’sı.
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Mehmet Ayan (Habertürk): 33’te ZAHA’nın bulduğu gol klas ürünü. Çıkan onbirin ‘form itibariyle’ en zayıf iki halkasından biri olan Fildişi’li, maçın 10.dakikasında harika hareketleriyle tamamladığı şutunu dışarı vurduğu andan itibaren oyunun hep içindeydi. İkinci yarı maçın hakimi ise Kasımpaşa idi. Çünkü ilk yarıdaki planlarına sadık kaldılar. Meşhur deyimimizle GEÇİŞ OYUNU’nu Boey üzerinden çokça uygulama olanağı buldular. Kasımpaşa’nın futbol yönetimi bu maçta nasıl puan alamadık diye hayıflanmıştır. G.Saray’da ise Rize maçıyla başlayan oyun düşüşü sürüyor. Öyle derin çelişkiler var ki sahada…
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Maçın en iyilerinden biri TORERIA… Doğru. Ancak tek başına savaştığı orta sahada yetemediği için Kasımpaşa ikinci yarı 10 civarı geçiş yakaladı. 2-1 kazandık diyorsun; henüz ilk 31 dakikada Muslera iki net gol pozisyonu çıkarıyor. İşi döndürüp dolaştırıp seyirciye spektaküler hareketleriyle “ovvv” çektirecek HAKİM, TETE, ZAHA’ya bağlıyorsun… Onların ayaklarından netice aldın, aldın; alıyorsun da… ICARDİ’nin durumu zaten malum. Sanırım bir parça çekirgeye döndü iş… İki kez sıçradı… Kerem, Boey, Torerira, solbek! Abdülkerim haklı olarak düşüyorlar güçten. Toreria insan üstü ama 3 kişi değil. Orta sahadaki ciddi yazılım eksikliklerine çare olamıyor ki zaman zaman… İkidir aynı cümleler… Kopuk oyun… Zaman-zaman parlayan yıldızlar… Kısmi teslimiyetler… Çekirge 2 kez sıçradı…
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Erman Toroğlu (Fotomaç): Maç başlıyor; Kasımpaşa, Galatasaray ile kafa kafaya oynuyor. Peki ne zamana kadar, golü yiyene kadar... Golü yedikten sonra daha bir etkili olması gerekirken, sanki 'bu maçı kaybettim' havasına giriyor. Sonra defanstan çıkarken gene bir top kaybı ve ikinci golü yiyor. Kasımpaşa hemen golü bulunca ise hem sahadaki Galatasaraylılar hem de tribündeki Galatasaraylılar gerilmeye başlıyorlar. Icardi iğneyle oynuyor deniliyor ama bir futbolcunun iğneyle oynaması çok sıkıntılı ve kötü bir olay. Çünkü iğneyle bir tarafı takviye yaparken, başka bir tarafta sigorta atabilir. Sağlam oyuncu, her zaman iğneyle oynayan oyucudan daha faydalı olur. Ama tabiki Icardi olunca maalesef Türkiye'de olay değişiyor.
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Peki Galatasaray'ın oyunu, sarı-kırmızılı seyirciyi tatmin etti mi, bence hayır... Koştular mı, koştular. Ama futbolseverler Galatasaray'dan daha farklı bir oyun bekliyorlar. Beklemekte de haklılar. Şöyle bir seyircisi rahatlatacak, 2-3 farklı kazanılacak bir maç oynayamıyor Galatasaraylılar. Her an bir gol yiyecek havaları var. Hele kaleci Muslera sakatlandıktan sonra daha da bir tedirgin oynadı sarı kırmızılılar. Futbolda bu iş böyle. Büyük takım olabilirsin ama maç zora girince o maçı, o skorla bitirmeye mecbursun. Futbolda kuralına göre yaparsan, her şey mübah. Galatasaray da dün gece bu maçı 2-1 bitsin diye uğraştı, hele ki uzatmalarda adeta göbeği çatladı.
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Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray dün 3 puanı aldı ama ondan daha önemlisi, Muslera'yı kaybetti. Ne kadar süre kaybettiğini bilemiyoruz. Daha ilk yarıda tüm kontrol Galatasaray'daydı. Fazla pozisyon üretemediler ama Zaha'nın dinamizmi ve attığı mükemmel bir gol vardı. İkinci yarıda da Zaha'nın golü Galatasaray'ı rahatlattı diyecektik ki aksilikler arka arkaya geldi. Muslera sakatlandı, ardından Kasımpaşa'yı maçta tutan golü geldi. Abdülkerim'den sol bek olmaz. Ne zaman çıkacağını, ne zaman dribbling yapacağını, ne zaman bindireceğini kestiremiyor. Nelsson ise kapris yaparcasına bir maç oynadı. Hatalar yaptı, bezgin oynadı. Torreira ve Boey dışında parlayan oyuncu yoktu.
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Gelelim hakeme diyeceğim ama önce yayıncı kuruluşa gelmek lazım. İkinci yarıda taç çizgisi üzerinde Abdülkerim'in Kasımpaşalı oyuncuya bir darbesi var. Yavaş çekim göstermediler, tekrar etmediler. Kırmızımsı görünüyor ama bir kez daha görmediğimiz için fazla yorum yapamıyoruz. Arda Kardeşler'den çok iyi bir performans görmedim. Mesela ikinci yarıda Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın attığı golün hemen öncesinde penaltı beklediği bir pozisyon var. Nelsson itiyor mu, Gomis kendini mi bırakıyor? Bunu da farklı açılardan göremedik. Kötü niyetli olsam, illegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri bunun üyesi, yayıncı kuruluşun içine de sızmışlar diyeceğim ama demiyorum. Abdülkerim'in rakibine yaptığı hareket kırmızı mı, sarı mı Türkiye göremedi. VAR gördü ki 'Kırmızı değil' deyip davet etmedi. Peki VAR gördüyse 85 milyonluk Türkiye bu pozisyonun tekrarını niye görmedi?
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Osman Şenher (Milliyet): Bayern Münih maçı öncesi Kasımpaşa gibi iyi bir takımdan üç puan almak tabii ki başarı. Benim anlayamadığım Galatasaray maçlarını kazanırken çok zorlanıyor. Takımdaki futbolcuların çoğu yıldız. Son paslara bakıyorum, bir tane yerini bulan pas yok. Son vuruşlara bakıyorum, o da evlere şenlik. Galatasaray gibi büyük bir takımın formasını giyiyorsan kendini geliştireceksin. Dün gecenin galibiyetten sonraki en büyük artısı, Zaha’nın müthiş futbolu oldu. Bekliyorduk, ya bu maç ya gelecek maç, kendisi ne zaman patlama yapacak diye. Sonuçta Kasımpaşa karşısında istekli, hırslıydı; iki de gol attı. Aynı şeyleri Ziyech için söyleyemiyorum. Faslı futbolcunun tekniği iyi, kaliteli bir futbolcu. Ama fizik gücü çok gerilerde. Arkadaşlarına ayak uyduramıyor.
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Bir de anlayamadığım, sol bek Kazımcan var, Angelino var. Bunlara rağmen neden Abdülkerim sol bek oynuyor. Okan hoca Nelsson’u oynatmak için Abdülkerim’i sol bek oynatıyor olabilir mi? Ama Abdülkerim sol stoperde çok daha başarılı. Muslera’nın sakatlanması kötü oldu. Dilerim bu sakatlık uzamaz. Bayern Münih maçında çarşamba günü kalesine geçer. Kasımpaşa ise çok iyi bir takım. Teknik direktör Kemal Özdeş gerçekten iyi futbol oynatıyor. Bu Kasımpaşa böyle kaliteli futbol oynarsa çok takımın canını yakar.
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Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray teknik heyeti, Torreira'ya büyük bir nazar boncuğu takmalı. Takım sahada 11 kişiydi ama Toreira'nın ekstra oyunuyla Kasımpaşa'ya karşı resmen 12 kişi mücadele ettiler. Sahanın her yerine basan, rakiple girdiği ikili mücadeleleri kazanan, tekmeye kafa sokan, yüreğini sahaya bırakan, coşkusundan vazgeçmeyen muhteşem bir Torreira izledim. Zaha için 'Hoş geldin' diyorum. Nihayet özlenen Zaha'yı karşımızda bulduk. Coşkulu, istekli, iştahlı ve kazanma duygusuyla dopdoluydu. Attığı birinci goldeki savurduğu şut, ikinci goldeki akıllı vuruşu alkışlanacak güzellikteydi.
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Fizik olarak biraz daha güçlenirse G.Saray adına fark yaratır. Zaha'nın müthiş oynadığı ilk 45'te çok üstün bir G.Saray izledik. Fizik kalitesi eksik olmasına rağmen Ziyech'in topun şiddetini ayarlayan mükemmel paslarına tanık olduk. Ziyech çıktı, Tete girdi, G.Saray'ın bir anda oyun ritmi bozuldu. Çünkü Tete çok top kaptırdı, Boey'in de dengesini bozdu. Okan Buruk'a bir önerim var; kendisine yapılan oyuncularla ilgili eleştirileri kafasına takmamalı ve kadroyu kurarken restleşmemeli. Nelsson'u kazanmak istiyor ama bu takımın sol bekte sorunu var. Sanchez, Abdülkerim, Sacha Boey üçlüsünü bozmamak gerekir. Ayrıca neden oynatılmıyor denilen bazı oyuncuları da hazır olmadan sahaya sürmemelidir.
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Serkan Korkmaz (Fotomaç): Boşanma sürecindeki eski hakemlerin eşlerinin flaş açıklamaları ve aktif bir yardımcı hakemin istifasının gölgesinde başladı haftanın açılış maçı. Şu an için ligin en kaliteli kadrosuna sahip son şampiyonunun, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa ile oynadığı maçın başlama düdüğünde, Icardi'nin sakatlığını, Ziyech'i, Kemal Özdeş'i, Aytaç'ın formunu falan değil hakem Arda Kardeşler'in kafasında nasıl bir gündemle maça çıktığını sorgularken buldum kendimi. Neyse ki sahadaki oyun, saha dışındaki oyuna baskın çıktı. Maçın lezzetine kaptırmam uzun sürmedi.
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Zaha'nın müthiş golü, sarı kırmızılıların kazanmaya odaklı oyununu ödüllendirdi. Fakat ne vurdu arkadaş! Okan Hoca, Sanchez ve Kaan biraz daha top verseydi de Ziyech'i görebilseydi Münih öncesi iyi olurdu. Yine de Ziyech'in Türkiye'deki en iyi performansı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaha'nın ikinci golüyle Bayern maçını umutlanarak düşünmeye başlamıştık ki Kasımpaşa'nın o umutları zedeleyen golü geldi. Keza; kornerden gol yemek Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım için (Münih öncesi) hayli düşündürücü. Tüm bunlara bir de Muslera'nın sakatlığı eklenince, Galatasaray için buruk bir mutlulukla hatırlanacak bir galibiyet daha geride kalmış oldu.
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Ömer Üründül (Sabah): Galatasaray, dün geceki 90 dakikanın hiçbir bölümünde iyi futbol sergileyemese de 3 puanı almayı bildi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş; G.Saray'ı, bilhassa iç sahalardaki maçlardaki oyun anlayışını iyi etüt etmiş. Geride kazandıkları toplarda hiç kısa pas yapmadan topu karşı alana aktarıyorlardı. Aut atışlarında ise kalecileri topu uzun şekilde oyuna sokuyordu. Bu tabloda G.Saray, en büyük silahı olan önde baskıyı yapabilme şansı bulamıyordu. Ve sürekli yerleşmiş savunmaya karşı hücum ediyorlardı. Zaha'nın attığı güzel gol, takımı bir nebze olsun rahatlattı.
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İkinci devre oyunun gidişatı aynıydı. İkinci gol ile tam iş bitti derken 1 dakika içinde gelen gol ile fark tekrar 1'e indi. Sonra maçın zorluk derecesi arttı. Muslera da sakatlanıp çıktı. Ama Kasımpaşa olgunlaştırdığı birçok tehlikeli atakta Hajradinovic ve santrfor Ngoy'un pas tercihlerindeki büyük yanlışlarıyla pozisyon bulamadı. Galatasaray son 10 dakikalık uzatma bölümünü ise hakemin ses çıkarmamasıyla vakit geçirerek oynayıp, istediği neticeyi almış oldu. Takımın en iyisi tartışmasız Torreira'ydı. Gelelim Okan Buruk'a yapacağım eleştirilere… Ziyech nasıl bu kadar güçsüzken ilk 11'de sahaya çıkar? Nasıl 60 dakika oyunda kalır? Maç zorlaşmışken ve skor avantajına sahipken neden Halil ile birlikte çift santrfora dönülür? Ama tabii ki kazanan haklıdır. Galatasaray'ın ilk golü öncesi Zaha'nın topu kaptığı pozisyon net bir fauldü.
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