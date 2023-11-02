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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 02.11.2023 - 22:08
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        Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        Futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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