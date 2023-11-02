Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların iki grup halinde 8'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.