Galatasaray: 0 - Kasımpaşa: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Nef

SAAT: 20.00

YAYIN: Sport Smart

GALATASARAY: Muslera; Omar, Nelsson Abdülkerim, Van Aanholt; Sergio Oliveira, Berkan Kutlu; Yunus Akgün, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu; Gomis

KASIMPAŞA: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken

Galatasaray şu ana kadar 4 hazırlık maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçların birinden galip ayrıldı, birinde berabere kaldı, ikisini ise kaybetti.

Sturm Graz 2-1 Galatasaray

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc

Galatasaray 0-0 Pardubice